Avukat Sibel Deveci tutuklandı

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesinden attığı mesajlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası yapmak suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları "Mehmetçik" olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Avukat Deveci'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı birçok şahısla telefon irtibatı tespit edildiği de belirtilerek terör örgütü propagandası suçunu işlediğinden tutuklanması talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci, sorgusunun ardından tutuklandı.
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Bir ülke daha Kudüs'te büyükelçilik açtı!
Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi
Çarpıcı araştırma! Her 3 kadından 1'i...
Konya'da üniversiteyi karıştıran not!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Güldüren Ramazan capsleri
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Okuyucu Yorumları 0 yorum