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Avukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü.

Avukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü. Yaralanan Seden Saka'ya sağlık ekipleri saçağın üzerinde müdahalede bulundu. Saka'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Zonguldak'a giden avukat Seden Saka yönetimindeki 67 ZT 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki evin balkonun altındaki saçağa düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu.
SÜRÜCÜYÜ BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR
Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yanında seyir halinde olan Seden Saka'nın otomobilinin, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Avukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtuAvukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtuAvukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtuAvukat, takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

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