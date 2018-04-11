Avukat Yavuz: 20 kişinin, birkaçı hariç, tamamı FETÖ'cü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'un ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, haklarındaki takipsizlik kararı kaldırılan 20 kişiyle ilgili olarak, "20 kişinin, birkaç kişi haricindeki tamamının FETÖ'cü olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonunda tüm şüpheliler hakkında 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmesinin ardından, Muhsin Yazıcıoğlu'un ailesi ve Büyük Birlik Partisi karara itiraz etti. Yaklaşık 21 aydır itirazı inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden Ali Orhan Dinç, Dursun Özmen, Ali Kıdık, Ali Poyraz, Ali Armağan, Yusuf Yiğit, İsmail Duman, Yunus Çelik, Tamer Bülent Demirel, Nusret Memiş, Murat Semih Çelik, Mehmet Yalınalp, Mehmet Karatekin, Mehmet Gül, Orhan Özdemir, Mehmet Argun, Mazlum Koçoğlu, Aydın Özsıcak, Davut Uçum ve Zafer Özkan hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Diğer 112 kişi hakkındaki itirazı ise reddetti.

'DOSYALARDAN ÖRNEKLER ALINDI'

Mahkemenin; dosyada adı geçen şüphelilerden bazıları hakkında, FETÖ/PDY bağlantıları iddialarıyla ilgili dosyalarından örnekler alarak, Yazıcıoğlu dosyası ile bağlantı kurulabilecek bir delil, bilgi veya belge bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, bunun dışında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan başka bir dosyada eldeki inceleme konusu dosyaya etki edebilecek yeni deliller elde edilmesi, yeni bilgiler, yeni olay, olgu ve durumların ortaya çıkması olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla, 20 şüpheli hakkında itirazın kabul edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi.

'YETERLİ DEĞİL AMA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Adliyede basın toplantısı düzenleyerek kararı değerlendiren Avukat Kemal Yavuz, takipsizlik kararına 13 Temmuz 2016'a itiraz ettiklerini hatırlatarak kararın gecikmiş bile olsa çok ciddi bir adım olduğunu belirti. Yavuz, "Bu adımı önemsiyoruz. Karar bizim açımızdan yeterli değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim çok ciddi bir adım, son derece önemsiyorum. 20 kişiyle ilgili kaldırılma kararı, bizim için bir ön adım oldu. Dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletme imkânı var" dedi.

'ALİ LAPANTA VE BAZI KİŞİLER İÇİN İTİRAZ EDECEĞİZ'

Mahkemenin haklarında takipsizlik kararının kaldırılmasının reddettiği 112 kişiden biri olan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta ve bazı kişiler için kanun yoluna gideceklerini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"9 yıldır biz adalet bekliyoruz. İğneyle kuyu kazarak mesafe alıyoruz ama neticesi itibarıyla da bugün geldiğimiz nokta gerçekten küçümsenecek bir nokta değildir. 2014'te de bir takipsizlik kararı verilmişti. Bu karara Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin de bir kararı vardı. O kararla bu karar arasında da bir çelişki var. Biz, bu 132 kişiden 20 kişiyle ilgili takipsizliğin kaldırılmış olması diğerleriyle ilgili itirazımızın reddedilmiş olmasında, hepsi için elbette değil, ama bir kısmı yönünden kanun yoluna gideceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü onlar da bizim gözümüzde kamu vicdanında suçlu oldukları ve bu olayın gerçekleştirilmesinde onların da örgütlü bağ içersinde hareket ettikleri düşüncesi bizde hâkim. Gerek Ali Lapanta olsun, gerek bizce sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişilerle ilgili kanun yoluna başvurumuz devam edecek."

SORUŞTURMALAR TEK BİR DOSYADA BİRLEŞTİRİLMELİ

Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan ve 'ana dosya' dedikleri dava dışında başka davaların da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra gerek daha önce FETÖ ile ilgili şikâyetimiz, gerek Göksun'da yürütülen 9 kişiyle ilgili soruşturma, gerek dursun Özmen'in 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası, askeri savcılıkta asker kişilerle ilgili yürüyen dosya ve yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay'daki dosya ve suç yeri itibarıyla Ankara'da bulunan 9 kişiyle ilgili yürütülen başka bir soruşturma var. O soruşturmalarla ilgili dosyaların tamamının bu ana dosyada birleşmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tek eylem var ve bu eylemin örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği sabit durumdadır. Bu veriler karşısında tek bir dosyada yargılama yapılması gerektiği inancı hâkim bizde. Bunun da ceza usulü kapsamında el verdiği ölçüde tek bir dosyada birleştirilerek yargının devam ettirileceği inancındayız. 20 kişinin, birkaç kişi haricindeki tamamının FETÖ'cü olduğunu söyleyebilirim. Birkaç kişi hariç FETÖ soruşturmaları sebebiyle bu kişiler hakkında başka yerlerde soruşturma olduğunu söyleyebilirim."

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