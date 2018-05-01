HABER

Avukata bürosunda saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

 TRABZON’da, avukat Emrah Arslan (31), hukuk bürosunda 'borç taksitlendirme' yüzünden tartıştığı T.P.'nin saldırısına uğradı.

Avukata bürosunda saldırı

TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, avukat Emrah Arslan (31), hukuk bürosunda 'borç taksitlendirme' yüzünden tartıştığı T.P.'nin saldırısına uğradı. Arslan, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki hukuk bürosunda meydana geldi. Trabzon Barosu avukatlarından Emrah Arslan, bürosuna gelen T.P. ile 'borç taksitlendirme' yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştü. T.P., Arslan’ı yumrukladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Arslan ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
BARODAN KINAMA
Trabzon Barosu tarafından avukat Emrah Arslan’a yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımlandı. Mesajda, “Baromuzun değerli avukatlarından Emrah Arslan bürosunda mesleğini yaparken borçlusu tarafından darp edilmiştir. Avukatlık mesleğini yürütürken görevi başında uğradığı bu saldırı avukatlık mesleğine yapılmıştır. Meslektaşımıza sadece görevini yerine getirdiği için yapılan bu saldırıyı kınıyor, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasının takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını hep birlikte haykırıyoruz” denildi.

FOTOĞRAFLI

Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yediEski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
Dönünce hayatının şokunu yaşadı!Dönünce hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.