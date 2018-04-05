Avukata otoparkta silahlı saldırı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da avukat İbrahim Dağlı, iş merkezi otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi 832 Sokak'ta bulunan iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ofisinden çıktıktan sonra otomobiline binmek üzere otoparka geçen avukat İbrahim Dağlı, yanına yaklaşan bir kişi tarafından sol bacağının diz üstünden tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan Dağlı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Dağlı ameliyata alınırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.