HABER

Avukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

BURSA’da, geçen Ekim ayında avukat Ahmet Cem Fırat’ı (47) ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde bacaklarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan 17 yaşındaki ikizler E.A.

Avukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, geçen Ekim ayında avukat Ahmet Cem Fırat’ı (47) ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde bacaklarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.A., ilk duruşmada 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 200 gün karşılığı 4’er bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Olay, geçen yıl Ekim ayında Uluyol Caddesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, iki bacağından yaralandı. Çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat tedaviye alınırken, şüpheli olarak E.A. ve Y.A. adlı ikizler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan ikizler, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
E.A. gözaltındayken verdiği ifadede, babası Maşallah A.'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.'nın da cezaevindeki babasına uyuşturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A., "Annemin davası ile ilgilenmedi, ben de parayı istedim. Vermeyince onu bıçakladım" dedi.
'BENDEN HARAÇ İSTEDİLER'
Olayın, 'Paramızı aldı ama annemizi savunmadı' sözleriyle basına yansıdığını belirten avukat Ahmet Cem Fırat, "Müvekkilimi savundum ve cezaevinden kurtardım. Karşılığında bir miktar para da aldım. Ama benden bu parayı 10 bin lira olarak geri almak için uğraştılar. Hatta yaralandığım gün çocukların cezaevinde yatmakta olan babalarından bir mektup gelmiş. Mektupta, bu işin 10 bin değil 30 bin lira ile biteceğini yazmış. Benden haraç istediler yani. Olay günü de ofisimin bulunduğu iş merkezine girerken bacağımdan bıçaklandım. Bıçak biraz yana kaysaymış damarı kesecekmiş, o zaman kan kaybından ölebilirmişim. Doktorlar söyledi bunu. Beni bıçaklayan çocuklar ise serbest kaldı. Hakim ve savcılara karşı işlenen suçlarda uygulanan yasa maddesi avukatlar için de uygulansın” dedi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı soruşturma sonunda E.A. ile ikizi Y.A. hakkında Bursa 3'üncü Çocuk Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Yapılan ilk duruşmaya E.A. ve Y.A. ile avukatları, Ahmet Cem Fırat’ı savunmak için de avukatı ve Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile 12 avukat katıldı. Avukat Ahmet Cem Fırat’ın avukatı Sefer Bülent Yaylalı’nın, “Suça sürüklenen çocuk ve ailesinin bir alacağı yoktur. Müvekkilim, babalarının avukatlığını yapmamıştır. Annesinin avukatlığına karşılık olarak aldığı 5 bin lirayı da annelerine iade etmiştir. Bu parayı babalarının savunmasını yapmamak için iade etmiştir” dediği ifade edildi.
Mahkeme, E.A. ve Y.A.’yı 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 200 gün karşılığı 4’er bin lira para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Avukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezasıAvukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezasıAvukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezası

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.