Avukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlere para cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, geçen Ekim ayında avukat Ahmet Cem Fırat’ı (47) ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde bacaklarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.A., ilk duruşmada 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 200 gün karşılığı 4’er bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl Ekim ayında Uluyol Caddesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, iki bacağından yaralandı. Çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat tedaviye alınırken, şüpheli olarak E.A. ve Y.A. adlı ikizler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan ikizler, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

E.A. gözaltındayken verdiği ifadede, babası Maşallah A.'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.'nın da cezaevindeki babasına uyuşturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A., "Annemin davası ile ilgilenmedi, ben de parayı istedim. Vermeyince onu bıçakladım" dedi.

'BENDEN HARAÇ İSTEDİLER'

Olayın, 'Paramızı aldı ama annemizi savunmadı' sözleriyle basına yansıdığını belirten avukat Ahmet Cem Fırat, "Müvekkilimi savundum ve cezaevinden kurtardım. Karşılığında bir miktar para da aldım. Ama benden bu parayı 10 bin lira olarak geri almak için uğraştılar. Hatta yaralandığım gün çocukların cezaevinde yatmakta olan babalarından bir mektup gelmiş. Mektupta, bu işin 10 bin değil 30 bin lira ile biteceğini yazmış. Benden haraç istediler yani. Olay günü de ofisimin bulunduğu iş merkezine girerken bacağımdan bıçaklandım. Bıçak biraz yana kaysaymış damarı kesecekmiş, o zaman kan kaybından ölebilirmişim. Doktorlar söyledi bunu. Beni bıçaklayan çocuklar ise serbest kaldı. Hakim ve savcılara karşı işlenen suçlarda uygulanan yasa maddesi avukatlar için de uygulansın” dedi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı soruşturma sonunda E.A. ile ikizi Y.A. hakkında Bursa 3'üncü Çocuk Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Yapılan ilk duruşmaya E.A. ve Y.A. ile avukatları, Ahmet Cem Fırat’ı savunmak için de avukatı ve Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile 12 avukat katıldı. Avukat Ahmet Cem Fırat’ın avukatı Sefer Bülent Yaylalı’nın, “Suça sürüklenen çocuk ve ailesinin bir alacağı yoktur. Müvekkilim, babalarının avukatlığını yapmamıştır. Annesinin avukatlığına karşılık olarak aldığı 5 bin lirayı da annelerine iade etmiştir. Bu parayı babalarının savunmasını yapmamak için iade etmiştir” dediği ifade edildi.

Mahkeme, E.A. ve Y.A.’yı 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 200 gün karşılığı 4’er bin lira para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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