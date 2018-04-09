Avukatlık yetkisini kullanan şirket yöneticisine 10 ay hapis

Adana Barosunun "1136 Sayılı Avukatlık Yasası’na aykırılık" gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu "sigorta aracılık hizmetleri" ya da "hasar takip merkezi" gibi adlarla faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisi, 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmasına şirket yetkilisi Y.T.’nin vekili katıldı. Sigorta ve Tazminat Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hikmet Kazancı da müdahil olarak duruşmayı takip etti.
Savunmaların alınmasının ardından mahkeme hakimi, şüpheli Y.T.’yi "1136 Sayılı Avukatlık Yasasına Muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, son birkaç yıl içerisinde avukatlık yasasına aykırı davranan iş takipçileri ve sigorta aracılarıyla ilgili şirketlerin sayısının artması üzerine bu konuya ilişkin mücadele ettiklerini söyledi.
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