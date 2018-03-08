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Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 08:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boşandığı eşinden nafaka almak için davacı olan Ö. K. adlı kadın, avukatı M. S.'nin kendisini, 'Beni cinsel anlamda yaşamalısın' diyerek taciz ettiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Kocaeli'nde, Ö. K. avukatının kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ö. K., Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat M. S. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak, cinsel taciz ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö. K.'nın ifadesini alarak, soruşturma başlattı.

Boşandığı eşinden nafaka alabilmek için davacı olduğunu öğrenilen Ö. K. savcılığa şu ifadeyi verdi:

"Ben boşanmış olduğum eşimden nafaka alacağım olması sebebiyle bu davamla ilgilenmesi için M. S. isimli avukata vekalet verdim. Ancak davamla ilgili bilgileri hukuk bürosunda çalışan iki kişiden alıyordum. Ben zaman zaman M. S.'nin bürosuna gittiğimde bana konuşma tarzı ters geldiğinden dolayı fazla muhatap olmamaya çalıştım. Bu nedenle kendisiyle görüşmeyip ofisteki çalışanlardan bilgi alıyordum.

"CİNSELLİK YÜZDE YÜZ OLMALI! SENDE O POTANSİYELİ GÖRDÜM"

6 Mart günü saat 11.00 sıralarında Kocaeli Adliyesi'nde bulunan duruşmamıza katıldığımız sırada avukat M. S. yanında bulunan arkadaşım E. T.'ye ve bana hitaben kötü üslupla konuşmalar yaptı. Hatta bana 'Öküzleri buluyorsunuz, bulup yaşayacaksın evlenmeyeceksin' gibi sözler söyledi. Arkadaşım E. T.'ye de 'Seni de boşayayım' dedi. Duruşma bittikten sonra adliye karşısındaki bir kafeteryaya gittiğimizde avukatım M. S. kullanmış olduğu cep telefon numarasını sizi ekte sunmuş olduğum mesajları gönderdi. Saat 16.30 sıralarına doğru Sakarya merkeze geldiğimizde avukatım M. S. beni cep telefonumdan arayarak bana hitaben önce, bana iltifatlar etti, sonra da bana 'uzatmayacağım ben dobra dürüst ve doğrucu bir adamım. Yahya Kaptan da ev tuttum, beni cinsel anlamda yaşamalısın, ilişkilerde cinsellik yüzde yüz olması gerekir ve sen de o performansı ve potansiyeli gördüm' dedi.

"YETİŞKİN İNSANLARIZ CİNSEL İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

Ben de bunun üzerine, 'siz ne diyorsunuz?' dedim. Ardından bana 'sakin ol yavrum ya, ikimizde yetişkin insanlarız ve cinsel ihtiyaçlarımız var, arada çay kahve içeriz ve sen sonra bana gelirsin, kadınlarda duygusallığı sevmem ve sen mızmız bir kadın değilsin onun için seni tercih ediyorum. Senin ayakların yere sağlam basıyor, sürekli beni rahatsız edecek bir kadın değilsin' dedi.

"BAŞKASINDAN DUYARSAM SENİN İÇİN İYİ OLMAZ"

Ben bu aralarda konuşmaya çalışsam da bana müsaade etmeden kendi konuşmaya devam etti ve 'ben çok iyi para kazanıyorum ve yatak odasını benimle yaşamalısın, ben bu konuda çok iyiyim. Yalnız bazı şartlarım var, öncelikle bunları kimse bilmeyecek, benim isteğim doğrultusunda bunları başkasından duyarsam senin için de iyi olmaz' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine ben kendisine sert çıkış yaptım, şahıs bana 'numaranı siliyorum bundan sonra ofisimdeki çalışanla iletişime geçersin' dedi.

Bunun üzerine sözümü tamamlamadan telefonu yüzüme kapadı. Bu konuşmaları telefonumun hoparlörünü açtığımdan dolayı arkadaşım E. T. de duymuştur. Kendisini şahit gösteriyorum. Anlattığım şekilde bana telefon yoluyla cinsel tacizde bulunan, tehdit eden ve huzurumu kaçıran avukatım M. S.'den şikayetçiyim."

DHA

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Kocaeli avukat nafaka taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sanki başka avukatlar farklı, avukatların % 80'i aynı üzülme
Kime güvenecek bu millet ortada kaldık valla
Toplum 2 ye bölünmüş su anda İnanın Öyle kadınlar varkı Erkek yanında yanında masum kalıyor Öyle kadınlara takılanlar herkesi bu sefer aynı sanıyor Toplum açeyip sekilde dengesi bozuldu 1 Yıl Rusların içinde birebir çalıstım Sonra dedimki patronuma Abi yeter ben Türkiyeye gidiyom Tekstil işi ile urasıyoz tabi elemanların çogunlugu bayan rus Niye dedi Ben burda yavas yavas bunlara benziyorum yarin Türkiyede çalısmaya başladıgımda ne olacak dedim Bunlarla normal olarak yaptıgım diyalojları hareketleri orda ya yanlıslıkla yaparsam ne olacak Adım sapıga çıkar
yahu memleketin her köşesi TACİZ den geçilmiyor. Avukatı,Hademesi, öğretmeni, komşusu, şöförü her kes tacizci olmuş. Nedir bu? Anlayan varsa beri gelsin. Sokakta yürüyemez olduk.
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