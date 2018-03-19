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Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Avustralya’nın güneydoğusunda çıkan orman yangınları düzinelerce evi yok edip sığırları öldürürken, yüzlerce kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden oldu.Avustralya makamları, ülkenin güneydoğusunda düzinelerce evi yok eden, sığırları öldüren ve yüzlerce kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden olan orman yangınları nedeniyle halkı uyararak dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

Avustralya’nın güneydoğusunda çıkan orman yangınları düzinelerce evi yok edip sığırları öldürürken, yüzlerce kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden oldu.
Avustralya makamları, ülkenin güneydoğusunda düzinelerce evi yok eden, sığırları öldüren ve yüzlerce kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden olan orman yangınları nedeniyle halkı uyararak dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yetkililer, hiçbir ölüm ya da ciddi yaralanma bildirilmezken, yangınların Victoria ve Yeni Güney Galler kırsal bölgelerinde (NSW) büyük hasara neden olduğunu belirtti. Yetkililer, en az 75 evin yandığını söyledi.
NSW Kırsal Yangın Hizmet Sorumlusu Komiseri Rob Rogers’a verdiği demeçte, “22 yangın var, ormanlık alanda ise yangın çok daha fazla ve yangını söndürmek günler alacak" dedi.
Avustralya’da Cumartesi yıldırım çarpması ile başladığı düşünülen yangınların, sert ve kuru esen rüzgarlar nedeniyle attığı tahmin ediliyor. Acil durum yetkilileri, bugün hava şartlarının biraz daha rahatlayacağını fakat 5 nokta için uyarıların devam ettiğini bildirdi.

Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

Avustralya orman yangınlarıyla alarmda

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