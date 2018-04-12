Avustralya polisinden engelli vatandaşa şiddet

Melbourne’de engelli vatandaşa sokak ortasında şiddet uygulayan 4 polis, açığa alındı.
Avustralya’nın Melbourne şehrinde engelli vatandaşa şiddet uygulayan 4 polis açığa alındı. Acil psikolog hattını arayarak yardım isteyen zihinsel engelli bir vatandaşın evine giden polisler, yardıma muhtaç vatandaşı evinin içinden sürükleyerek bahçeye çıkardı. Polis engelli vatandaşın üzerine bahçede hortumla tazyikli su tuttu. Olayın kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.
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