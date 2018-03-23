Avustralya’da 150 balina karaya vurdu

Avustralya’nın batısında 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu.
Avustralya’nın batısındaki Hamelin Körfezi’nde 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu. Balinaların karaya vurduğunu fark eden bir balıkçının haber vermesi üzerine kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Karaya vuran 75 balinanın ise öldüğü belirtildi. Parklar ve yabani hayvanlar ekipleri hayatta kalan diğer balinaları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer bölgede yaşayanları olası köpek balığı saldırılarına karşı uyardı ve bölgede yaşayanlara kıyıdan uzak durmaları gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Hamelin Körfezindeki tüm plajlar hizmete kapatıldı.
Uzunluğu 6 metreyi bulan yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki kısa kanatlı pilot balinalar gruplar halinde yaşıyor.
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