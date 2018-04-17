Avustralya’daki orman yangını büyüyor

Avustralya’nın Sidney şehrinde çıkan orman yangınında 2 bin 430 hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın tehlikesinin büyümesi üzerine dün ülkede acil durum ilan edildi. Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan orman yangını ve şiddetli rüzgar Avustralya’nın güneybatısındaki Sidney’de 2 bin 430 hektarlık alanın kül olmasına sebep oldu. Yüzlerce itfaiye ekibi yangına havadan ve karadan müdahale etti. Avustralya polisi, yangının neden çıktığının henüz tespit edilmediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.