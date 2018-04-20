Avusturya’da tren kazası: 40 yaralı

Avusturya’da 2 yolcu treninin çarpışması sonucu 40 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Avusturya’nın Salzburg şehrinde ana tren istasyonunda iki yolcu treninin çarpıştığı bildirildi. Polis sözcüsü, trenlerden birinin İsviçre’nin Zürih kentinden gelen trene sert bir şekilde çaptığını belirterek kazada 40 kişinin hafif yaralandığını ifade etti.