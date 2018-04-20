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Avusturya’da tren kazası: 54 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Avusturya’nın Salzburg kentinde iki trenin çarpışması sonucu 54 kişi yaralandı.Avusturya’nın Salzburg şehrinde Zürih ve Venedik’ten gelen iki trenin çarpışması sonucu 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avusturya’nın Salzburg kentinde iki trenin çarpışması sonucu 54 kişi yaralandı.
Avusturya’nın Salzburg şehrinde Zürih ve Venedik’ten gelen iki trenin çarpışması sonucu 54 kişinin yaralandığı bildirildi. Zürih treninin kondüktörü Susanne Fried, ciddi yaralanmaların olmadığını bildirdi.
Tren kazasının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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