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Ayağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, apartman görevlisi Hasan Kayabaşı (33) binanın asansörünü tamir etmek isterken ayağını, asansör kabini ile duvar arasına sıkıştırdı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, apartman görevlisi Hasan Kayabaşı (33) binanın asansörünü tamir etmek isterken ayağını, asansör kabini ile duvar arasına sıkıştırdı. Ayağı kırılan Kayabaşı, hastanede tedaviye alındı. Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizkent Konutları C Blok'ta meydana geldi. Apartman görevlisi Hasan Kayabaşı, binanın bozulan asansörünü tamir etmek istedi. Bu sırada sol ayağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kayabaşı'nın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kayabaşı daha sonra sedyeye konulup bina sakinlerinin de yardımıyla ambulansa taşındı. Sol ayağı kırılan Hasan Kayabaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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