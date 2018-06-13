Ayağı derede taşların arasına sıkışan çocuk boğuldu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dereye giren 7 yaşındaki Hilkmet Atov'un ayağı taşların arasına sıkıştı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Hikmet Atov, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay saat 17.00 sıralarında, Pamukova Ahiler Mahallesi'nde meydana geldi. Hikmet Atov arkadaşlarıyla birlikte dereye girdi. Ayağı taşların arasına sıkışan Hikmet Atov'un çırpındığını gören arkadaşları, bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma koşan mahalle sakinleri Hikmet Atov'u sudan çıkardı. Hikmet Atov, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Hikmet Atov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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