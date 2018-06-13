HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ayağı derede taşların arasına sıkışan çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dereye giren 7 yaşındaki Hilkmet Atov'un ayağı taşların arasına sıkıştı.

Ayağı derede taşların arasına sıkışan çocuk boğuldu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dereye giren 7 yaşındaki Hilkmet Atov'un ayağı taşların arasına sıkıştı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Hikmet Atov, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay saat 17.00 sıralarında, Pamukova Ahiler Mahallesi'nde meydana geldi. Hikmet Atov arkadaşlarıyla birlikte dereye girdi. Ayağı taşların arasına sıkışan Hikmet Atov'un çırpındığını gören arkadaşları, bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma koşan mahalle sakinleri Hikmet Atov'u sudan çıkardı. Hikmet Atov, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Hikmet Atov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ayağı derede taşların arasına sıkışan çocuk boğuldu

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Bingöl'de kaza yapan doktor ağır yaralandıBingöl'de kaza yapan doktor ağır yaralandı
Üzerine 1 ton metal yığını düşen işçi öldüÜzerine 1 ton metal yığını düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.