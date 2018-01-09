Ayağı kesilen, gözü görmeyen kadına 'ağır engelli değil' raporu verildi

Eyyüp Peygamber Mahallesi'nde eşi ve oğlu ile birlikte aynı evde oturan şeker hastası Sultan Eren, geçen yıl dengesini yitirince düşüp, kalçasını kırdı. Tedavisi yapılan kadın getirildiği evde rahatsızlığının ilerlemesinin ardından tekrar kaldırıldığı hastanede sağ ayağı kesildi. Sol gözü de görmeyen kadının zamanla böbrek fonksiyonları da kaybolmaya başladı. Bunun üzerine Sultan Eren'in yakınları bakıcı yardımı almak için Aralık ayında hastaneye başvurdu.

Hastane komisyonunun yaptığı değerlendirme sonunda Sultan Eren için vücut fonksiyonlarının yüzde 79 kaybolduğu belirtilerek rapor düzenlendi. Ancak komisyon üyeleri kadının bu durumu günlük aktivitelerini başkasının yardımı olmadan yapabileceğine kanaat getirilerek 'ağır özür' kapsamına alınmadı. Ağır özürlü olmadığı yönünde karar verilince de Sultan Eren için bakıcı maaşı bağlanması talebi kabul edilmedi.

Annesinin son 1 yılda tek başına hareket edemediğini ve kalçasındaki kırık, bir gözünün görmeyişi nedeniyle yatalak durumda olduğunu belirten oğlu Mehmet Eren (28), rapor ile şoke olduğunu söyledi. Şeker hastalığı nedeniyle sol ayağını yaralar kaplayan annesini yeniden hastaneye yatıran Mehmet Eren, annesi için düzenlenen rapora anlam veremediğini söyledi. Tek başına yerinden bile kalkamayan annesinin altını temizleyip, yemeğini kendisinin yedirdiğini anlatan Mehmet Eren, şöyle dedi: