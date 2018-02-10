Ayağı takılarak dereye düşen çocuk boğuldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ayağı takılarak dereye düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye kırsal Mahallesi’nde 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül, sel yatağının oluşturduğu dereden karşıya geçerken ayağı kayarak dereye düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Nurdağı itfaiyesi çocuğu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonrası çocuk sudan çıkarılarak 112 ambulansı ile Nurdağı devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun süren müdahale ve kalp mesajına rağmen Muhammet Bilal Gülsümbül hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne Şengül ve Baba Yusuf Gülsümbül sinir krizi geçirdi.
Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor
Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum