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Ayağı takılarak dereye düşen çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ayağı takılarak dereye düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye kırsal Mahallesi’nde 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül, sel yatağının oluşturduğu dereden karşıya geçerken ayağı kayarak dereye düştü.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ayağı takılarak dereye düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye kırsal Mahallesi’nde 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül, sel yatağının oluşturduğu dereden karşıya geçerken ayağı kayarak dereye düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Nurdağı itfaiyesi çocuğu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonrası çocuk sudan çıkarılarak 112 ambulansı ile Nurdağı devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun süren müdahale ve kalp mesajına rağmen Muhammet Bilal Gülsümbül hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne Şengül ve Baba Yusuf Gülsümbül sinir krizi geçirdi.

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