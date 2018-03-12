Ayağını tarım aracına kaptırdı

Zonguldak Alaplı Ömerli köyünde meydana gelen bir olayda pat-pat diye tabir edilen tarım aracına ayağını kaptıran bir kişi yaralandı.
Alaplı Ömerli köyünde oturan F.T., sabah saatlerinde ’pat-pat’ olarak bilinen tarım makinesiyle çift sürmek için tarlaya gitti. Ancak pat-patın bıçaklarının ayağına dolanması sonucu ağır yaralanan ve ayakları parçalanan F.T.’ye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, F.T.’nin ayağını tarım makinesinden ayırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ayağı kopmak üzere olan F.T.’ye, pat patın parçaları ile birlikte olay yerinde hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs önce Ereğli Devlet Hastanesi’ne ardından da Zonguldak Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. F.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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