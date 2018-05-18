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Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan da tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gözaltına alınan K.E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücü serbest

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan da tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gözaltına alınan K.E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., o anın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 21 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Tepki gören görüntüler, kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine K.E., polis tarafından dün gözaltına alındı. Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.E., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ehliyetine el konan K.E., işlemlerinin ardından 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan K.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücü serbest

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