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Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

 ERZURUM'da, ayağıyla otomobil kullanırken, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen sürücü K.E., bu sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye gözaltı

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, ayağıyla otomobil kullanırken, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen sürücü K.E., bu sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler, tepkilere neden olurken, K.E. gözaltına alınıp, ehliyetine koyuldu.
Ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, izleyenlerin tepkisine neden olurken, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce harekete geçildi. İş yerinde polis tarafından gözaltına alınan K.E., sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.E.'nin ehliyetine el koyulurken, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilen K.E.'nin, amacının mizah olduğunu söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye gözaltı

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