Ayakkabının dilinden eroin çıktı

Denizli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şahsın yapılan üst aramasında ayakkabının dili ile iç çamaşırlarına gizlenmiş eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan kente eroin sevk edileceği istihbaratını alan ekipler harekete geçerek Pamukkale ilçesi Pınarkent mevkiinde operasyon yaptı. Ekipler, takibe aldıkları içinde 4 şüphelinin bulunduğu 20 GD plakalı aracı Pınarkent mevkiinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir şahsın ayakkabısının dil kısmında naylon poşet parçasına sararak yerleştirilen eroin ele geçirdi. İç çamaşırlarına da uyuşturucu madde gizleyen şahıslardan toplamda 35 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Ayakkabının dilinin içinden eroinin çıkarılması ise polis kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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