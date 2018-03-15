Ayakkabının içinden bonzai çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın ayakkabısının içerisinde 45 gram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar sırasında İstanbul’dan Sivas’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri Ankara-Sivas karayolunda 29 yaşındaki Ş.Ö.E.’yü yakaladı. Yapılan kontrolde şahsın naylon poşet içerisinde bulunan yedek ayakkabısı içinde 45 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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