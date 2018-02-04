Ayakkabısının tabanından 259 gram eroin çıktı

Mersin’de şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir şahsın ayakkabılarının tabanında 259 gram eroin ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi eski otogar civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, şahsın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş vaziyette iki parça halinde 259 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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