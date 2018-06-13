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Ayazağa'da fabrika yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Ayazağa Cendere Yolu'nda bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Evindeki sığınakta silah ve mühimmat üretirken yakalandıEvindeki sığınakta silah ve mühimmat üretirken yakalandı
Fotoğraflar // Kağıthane'de fabrika yangınıFotoğraflar // Kağıthane'de fabrika yangını
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