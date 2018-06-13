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Ayazağa'da fabrika yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

SARIYER Ayazağa Mahallesi'nde  bir fabrikada yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ- Hasan YILDIRIM- Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) SARIYER Ayazağa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
Ayazağa Cendere Yolu'nda bulunan 9 bin metrekarelik alana kurulu bir fabrikada yangın çıktı. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50 araç 125 personelle müdahele ediliyor.

(FOTOĞRAF)

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Fotoğraf // Ayazağa'da fabrika yangınıFotoğraf // Ayazağa'da fabrika yangını
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