Ayazağa'da metruk binada yangın (1)

Ertan Kılıç- Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-AYAZAĞA'da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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