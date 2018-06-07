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Ayazağa'da metruk binada yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

AYAZAĞA'da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ayazağa'da metruk binada yangın (1)

Ertan Kılıç- Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-AYAZAĞA'da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
(FOTOĞRAF)

Ayazağa'da metruk binada yangın (1)

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