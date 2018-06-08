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Ayazağa'da metruk binada yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 08:17 | Son Güncelleme

SARIYER'de kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ertan Kılıç- Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ayazağa Mahallesi 170. sokakta saat 22.00 sıralarında kimsenin olmadığı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, büyük bir patlama sesinin ardından tek katlı binadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm binayı alevler sararken vatandaşlar, yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından belirlenecek. YANGINDA MADDE BAĞIMLISI ŞÜPHESİ Mahalle sakinleri, yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti. Görgü tanıklarından Furkan İşleyen, "İçeride tüp varmış duyduğumuza göre, içeride madde içenler tüp patlatmış. Onun sonucunda yangın çıkmaya başladı. Tüpün patlamasını duyduk. Ondan sonra zaten millet toplandı. Yan binalara sıçramasın diye balkonlardan su döktüler" dedi. Beyza Çeliktaş ise, madde bağımlılarına dikkat çekerek, "Bölgede Ayazağa çevresinde çok madde bağımlıları dolaşıyor. Muhtemelen madde bağımlıları yaptı diye düşünüyorum. Patlama olduğunda evin yanındaydım. Başıma bir şey gelecek diye kaçtım hatta" diye konuştu.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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