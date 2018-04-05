Aybastı İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Aybastı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aydın merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, Ordu'nun Aybastı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Y.'nin de aralarında bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yüzbaşı Ahmet Y.'nin Ordu'dan soruşturmanın sürdüğü Aydın'a götürüldüğü bildirildi.
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