Ayder Yaylası yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm merkezi Ayder Yaylası'na giden cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada, cipten savrulan Osman Hacıoğlu yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Kaza, gece saat 04.00 sıralarında turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Güler yönetimindeki, plakası henüz tespit edilemeyen cip, yokuşta kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Yuvarlandığı yamaçta ağaç ve dallara çarpıp Fırtına Deresi'ne uçan cipten kendi imkânlarıyla yaralı çıkan sürücü Güler, yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AKUT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, kaza yapan cipten savrulan Osman Hacıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan Mustafa Güler, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, hurdaya dönen cip de, çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
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