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Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Aydın'da 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti. İddiaya göre 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Çavdar'ın atanmasının gerçekleşmediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Olay, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi. Bugün sabah saatlerinde evden ‘iş bulmaya gidiyorum’ diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

DHA'nın haberine göre kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Merve Çavdar Depresyon intihar

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
yazık çok yazık bu gençlere zamanında akp le el ele kol kola onun bunun hakkını yıyerek calarak çırparak torpille atanan ey allahsız köpekler bu kaç oldu intiharlar yatacak yeriniz yok kahpe din tuccarları
Üniversite okumak , Eğitim fakültesi okumak mezun olduktan sonra atama garantisi vermez. MEB in ihtiyacını sormadan kafasına göre eğitim fakültesi açılmasına izin veren YÖK'ün elllerinde bu ve bu gibi bir çok öğretmen arkadaşımızın kanı var. Katil YÖK.
Kimse Din,İman,Dürüstlük, Liyakat gibi kavramlardan bahsetmesin. Siyasi partiler sayesinde biryerlere gelen kim varsa yediği içtiği haramdır. Allah ailesine sabır versin. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. çok zorda olan insanlar var . Allah yardımcınız olsun.
Allah rahmet eylesin. adamı olanların ise girmesi için getirilen mülakat sonucu.... KPSS'yi getirip torpili engellemeye çalışan Ecevit'in rahmetle anıyorum. Benim kızım dört yıllık öğretmen ve çok başarılı. eğer bugün mülakata girseydi kesin kazanamadı. çünkü iş yapacak adam (torpil) yok. bende görevde yükselme mülakat inşa kaybettim. hem de adalet bakanlığı...
Aslında YÖK'de kontenjan planlaması yapanların intihar etmesi gerekiyordu. MEB'in alacağı öğretmen sayısı belli sen eğitim fakültelerine bunun üstünde kontenjan verirsen sonuç bu olur.
Allah rahmet eylesin. Mesleki eğitim için üniversite bölümleri açıp bununla övünürken iyi ama atamaya gelince bu kadar kişiyi alamayız deyip işin içinden utanmadan çıkmaya çalışanlardır bu kızın katilleri.
Allah rahmet eylesin başımızdakiler göre herşey güllük gülistanlık esneğim bütün esnaf kan ağlıyor orta sınıf die bisi kalmadı ya var ya yok olmayan daha çok başımızdakiler bisi yapmazsa bu olaylar articak
üzüldüm allah rahmet eylesin
ben iktidar olsam sağlık camiasına getirilen yıpranmayı eğitim camiasınada getiririm. Böylece emekli öğretmenlerden boşalan kadrolara gençleri atarım.
allah rahmet eylesın dıyecek söz bulamadım
Öncelikle Allah rahmet eylesin. Benim anlamadığım konu şu. Okumuşsun emeğinin karşılığı olarak atanmak iş sahibi olmak yani para kazanmak kendini işe yarar hissetmek istiyorsun. Atanamamanın karşılığı bunalıma girmek intihar etmek mi? İşi gücü olan bir kocaya güzel bir eş olarakta hayatına devam edebilirdin. Para kazanmak zorunda olan bireyin erkek olduğunu düşünüyorum. Bir kadının atanamadığı için bunalıma girmesi bana saçma ve gereksiz geliyor.
tayyip fetöcüleri atadı kaç sene şimdide menzilcileri atıyor sıra size bize zor gelir millet işsiz gezmiş kimin umrunda al gülüm ver gülüm ülkesi olmuş ülke fetöcüleri kullanıp iktidar olan tayyipten ne beklenirki anca tiyatro yapar böyle işte
O kadar çalışıyorsun uğraşıyorsun. Bir sürü para harcıyorsun sonra Üniversiteyi kazanıyorsun aynı şekilde bir sürü para harcıyorsun bitirmek için uğraşıyorsun sonunda bitiriyorsun ve atanmak için yılları bekliyorsun tabi bu sırada parasızsın atanamadığın yıllarda başka bir işde çalışmak zorundasın ama en güzelini bilal yapıyor gemicikleri yüzdürüyor ne gerek var o kadar okul bitirmeye çile çekmeye değil mi.?
Allah bu kızımıza rahmet etsin. Asıl bu gençlerimizi bu duruma düşüren zihniyete, sisteme lanet olsun. 4 veya 5 yıl oku sonra işsizlik ,bunalım ve sonu bu .. Çok üzüldüm kim bilir ne hayalleri vardı.
Allah rahmet eylesin.tez zamanda şu hükümetten kurtuluruz inşallah
hiçbir siyasi yanlısı değilim kimse yanlış anlamasın beni. fakat iş konusunu saplantı haline getirmemek gerekiyor. problemin içinde boğulmaya izin vermemek gerekiyor. çözüme odaklanırsa gençler kendilerine zarar vermemiş olur. tamam okudun bitti aldın diplomayı uğraşıyorsun atanmak için.ama bir yandan da farklı şeylerede yönelmek mücadele etmek gerekiyor. yönetenler eksik olabilir. ama onların eksiklikleri seni eksiltmesin hayattan. sen tamamla kendini. mücadeleyi kendimiz için yapmalıyız. Allah rahmet etsin inşallah. hakkımızda hayırlısı.
Zamaninda fetoyle kucak kucağa olanlar.. Iktidar partisinin destegiyle torpiliyle haksiz atananlar haram zikkim olsun aldiginiz her kurus
Eyyy bu ölümde vebali olanlar... Yazık değil mi bu evladımıza. Yazık değil mi bu ölümün acısını bir ömür yaşayacak olan annesine..babasına..yakınlarına... Resme bakabiliyor musunuz eyy ahkam kesenler...
Allah bu zulme fırsat vereni elbet biliyor ve hesabını er yada geç soracak, yazık genç yaşta insanların kaybına sebep oluyorlar. Sorumluları acilen cezasını çekmeli, tabi adalet varsa..
İşte TORPİLLE bir yerlere girmenin, diğer vatandaşlar üzerindeki etkisi. Torpil yapan ve yapılmasını sağlayan cinayet işliyor.
ÇÖZÜM İNTAHARSA ESNAFLAR TOPTAN İNTAHAR ETMELİ.YANLIŞ OLMUŞ.ALLAH AFFETSİN.ÇARESİZLİK KAMÇILAMALI İNSANI ÇIKMAZLARDAN ÇIKAR YOL BULDURMALI EN UFAK ŞEYDE İNTAHAR ZATEN VAR OLAN PSİKOLOJİK POBLEMİN MEYVESİDİR.
Allahım çok şükürki malum partiye oy vermedim yoksa bu bacımınızın ahını günahını öldüğümde nasıl öderdim nasıl hesap verırıdım.
Ne denebilir ki? Keşke yapmasaydı... Vebali olanlar kahrolsun.
yeter artık allah için yeter lise mezunları hep işte ünşversite mezunları boşta torpilleri yok diye allah için buna bi dur denilsin illa can ile bedel mi ödenecek
SİYASİLER ATANAMAYN ÖĞRETMENLERİ OY UĞRUNA KURBAN ETTİLER.BAYTARI BİLE ÖĞRETMEN YAPTILARDA EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARINI ÖĞRETMEN YAPMADILAR.YAZIKLAR OLSUN.
Eğer bu kızcağızın hakkı yenmişse katilide onlardır,,ahh.. değermi kıydığın o cana be kızım. ALLAH rahmet eylesin
Allah ailesine sabır versin bu kız ile 7 ay önce aynı durumdaydım evli çocuklu ve işsiz, üniversite mezunu kafayı yeme durumunda, en son ailem karşı çıkmasına rağmen izmire taşındım, şuan küstüler bana ama işim var şükürler olsun, intihar etmeme ramak kalmıştı.
okul yok öğretmen çok
Yorum yapacak kelimeler zorda olsa bulunur peki bu adeletsizliğe dur diyecek vicdanlar nerde. Bir yerlerde hep amirlerinden üstlerinden bilmem nelerinden korkan insanlar sarmış her yanı. Aslında amirinden müdüründen değilde Allahtan korkanlar yönetseydi dünyayı o zaman gerçek adelet tecelli edilir insanların hayalleri böyle sömürülmezdi.
Ne yazık ki gençler tercih yaparken bilinçli olarak yapmıyor bu bölümlerin ataması yok burada suçlu YÖK kesinlikle iktisat işletmek ve öğretmenliklerin kontenjanları azaltılmalı her yıl daha da insan alıyorlar uni okumak için girenler mezun olduktan sonra kadro bekliyor. ailelerin tercih zamanı yönlendirmesi olması lazım. mesela bu sene sosyal bilgiler öğretmenliği çocuklarınıza tercih ettirmeyin sonrasında acısını çeken çocuğunuz olur
Uzun uzun yazmıyım.Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin. Acilen bu şekilde işsiz olan gençlere destek olacak yerler oluşturulmalı. Çünkü ben bilirim ailesine anlatamaz, dışarıya anlatamaz kendi kendini yiyor insan. Ailesi ne kadar destek olsada insan kendini çok aciz hissediyor bunalıma götürüyor buda. Yine genç bir kardeşimiz hayatına son verdi. Allahrahmet eylesin tekrar
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