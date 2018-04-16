Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Olay, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi. Bugün sabah saatlerinde evden ‘iş bulmaya gidiyorum’ diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI



DHA'nın haberine göre kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.