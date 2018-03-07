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Aydın'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 03:55 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bağcılı Mahallesi'nde 2 kadın ve 1 ineğin, kuduz bir kedinin saldırısına uğraması nedeniyle mahalle 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Aydın'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Bağcılı Mahallesi'nde yaşayan Nuray Avcı evlerinin önünde bulunan kömürlük kapısını açınca içerde bulunan ve kuduz olduğu belirlenen bir kedinin saldırısına uğradı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan kedi aynı mahallede bulunan Özlem Urgancı'ya ve bir ineğe de saldırdı. Kedinin saldırısına uğrayan iki kadına kuduz aşısı yapılırken, inek ise Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından itlaf edildi.

Nazilli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sunay Güler yaptığı açıklamada, "İlçemizin en uzak mahallelerinden olan Bağcılı mahallemizde bir kedinin 2 kadın ile bir ineğe saldırdığını öğrendik. Ekiplerimiz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk.

Aydın'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Saldırıda bulunan kedinin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından kedinin saldırısına uğrayan 2 kadına kuduz aşılarını yaptırdık. Ölen kediyi ekiplerimiz İzmir Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne giderek teslim etti. Kedide kuduz tespit edilmesinin ardından Bağcılı Mahallemize 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak mahalleyi karantina altına alındı. Ekiplerimiz Mahalle içerisinde bulunan tüm hayvanlara kuduz aşılarını yapacaklar" dedi.

Aydın'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Karantina kuduz

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Başlığı okuyunca ben de kaçaksaray'dan bahsediyorlar sandım!
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