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O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuduz vakası görülmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Bağcıllı Mahallesi’nde, bir kedinin iki kadına ve bir büyükbaş hayvana saldırdığı ihbarı üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gönderildiği Nazilli Hayvan Barınağı'nda ölen ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne götürülen kedinin kuduz olduğu tespit edildi.

6 AY YASAKLANDI

Kedinin saldırdığı iki kadına da kuduz aşısı yapıldı. Alınan kararla mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Mahalle girişine de "Karantina. Kuduz Risk Bölgesi" yazılı levha asıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kuduz Aydın Nazilli mahalle

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