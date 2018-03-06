O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Bağcıllı Mahallesi’nde, bir kedinin iki kadına ve bir büyükbaş hayvana saldırdığı ihbarı üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gönderildiği Nazilli Hayvan Barınağı'nda ölen ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne götürülen kedinin kuduz olduğu tespit edildi.
6 AY YASAKLANDI
Kedinin saldırdığı iki kadına da kuduz aşısı yapıldı. Alınan kararla mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Mahalle girişine de "Karantina. Kuduz Risk Bölgesi" yazılı levha asıldı.
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