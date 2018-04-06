Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı. Şüphelileri elinden kaçıran polis memurları hakkında, "Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1151 Sokak 12 numarada meydana geldi. Cezaevinden kaçtıkları öğrenilen E.Ö ve A.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 şüpheli, raporları alındıktan sonra polis otosunun kafes bölümüne konularak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddiaya göre şüpheliler, polis otosunun kapıları açıldığı sırada polis memurları M.B. ile M.G.'yi iterek, koşarak uzaklaştı.

Kayıplara karışan firarilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, polis memurları M.B ve M.G. hakkında, 'Gözaltına alınan tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)