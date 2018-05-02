Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.'ya tecavüz etti, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ



'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık için 30'ar yıl hapis cezası istendi. Dava dosyasında T.A.'ya tecavüz edilirken kaydedilen video görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, T.A.'ya tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden M.A.'nın şantaj görüntülerindeki kişi olduğu tespit edildi. M.A.'nın görüntülerde teşhis edilmesini, görüntülerin M.T.'nin telefonunda bulunmasını dikkate alan duruşma savcısı, 'cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçunu işlediğini belirttiği sanıkların tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti ise yargılama sonrasında iki sanık hakkında beraat kararı verdi.