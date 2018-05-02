HABER

Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, T.A. (26) isimli erkeğe alkollüyken tecavüz eden ve kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. (42) ve M.A.'ya (34), verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davada savcı mütalaa verdi. Savcı, 'cinsel saldırı' eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.'ya tecavüz etti, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık için 30'ar yıl hapis cezası istendi. Dava dosyasında T.A.'ya tecavüz edilirken kaydedilen video görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, T.A.'ya tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden M.A.'nın şantaj görüntülerindeki kişi olduğu tespit edildi. M.A.'nın görüntülerde teşhis edilmesini, görüntülerin M.T.'nin telefonunda bulunmasını dikkate alan duruşma savcısı, 'cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçunu işlediğini belirttiği sanıkların tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti ise yargılama sonrasında iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

KARAR BOZULDU, SANIKLAR TUTUKLANDI

T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, mahkemenin verdiği kararın iptali için istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı bozuldu.

Aydın'da aynı mahkeme tarafından yeniden yapılan ilk duruşmada, iki sanık tutuklandı. Davanın görülen son duruşmasında savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk hallerinin devamını istediği sanıklar için, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu. Mağdur avukatı Tuğçe Torun, sanıkların işlediği suçun delillerle kanıtlanması nedeniyle sanıklara üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların esasa yönelik mütalaa için savunma yapmaları amacıyla ek süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

Aydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirttiAydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirtti
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın incirliova çiftlik

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İlginizi Çekebilir

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şeriata (Allah ın Kanunu) olduğu gibi içki yasaklanmalı
insan denilemez
adalet yokki hakimlere bi bak ya ne biçim insansınız la siz inşlh ailenizden birinin başına gelir
Diğer Haberler
Genç kabin memuru hayatını kaybetti

Genç kabin memuru hayatını kaybetti

5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı

5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı

Thames Nehri'nde cesedi bulunmuştu! Türk gencin ölümünde büyük gizem

Thames Nehri'nde cesedi bulunmuştu! Türk gencin ölümünde büyük gizem

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.