Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınaklarındaki bazı köpekler, iddiaya göre, belediye işçilerince zehirlenerek, öldürüldü. Telef olan hayvanların fotoğrafları ile görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden işçilerden biri, görevine son verilmesinin ardından kayıtları hayvanseverlere gönderdi. Görüntüleri izleyen ve hayvan katliamı olduğunu öne süren hayvanseverler, tepki gösterdi.

"HAYVANLARIN KALBİNE İLAÇ ENJEKTE EDİYORLAR"



Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Rutin olarak hayvan sayısı çoğaldıkça barınaktaki işçiler, aldıkları talimatla hayvanların kalbine ilaç enjekte ederek, azaltma yoluna gidiyorlar. Öldürüyorlar. Talimata uymayan işçiler, zaten görevden atılmaktadırlar. Kasım 2017'ye ait fotoğraflar bunlar. Fotoğraf ve görüntüyü geçen işçi, hayvan katliamını kabul etmediği için işten çıkarıldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Efeler ilçesi ASTİM bölgesindeki hayvan barınağında, sokak köpeği katliamı yaşandığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: