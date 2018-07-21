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Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Mustafa D., "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm" dedi

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa D.'nin ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç'ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

SABAH POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

DHA'nın haberine göre, D., katliamdan sonra Yenipazar ilçesine gittiğini, ardından otomobilini terk edip, gece yarısı yürüyerek İsabeyli Mahallesi'ndeki yakını Ahmet A.'nın evine geldiğini, geceyi burada geçirdiğini, sabah katliamda kullandığı 2 ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte polise teslim olduğunu antattı.

"BİROL KARAKILIÇ ÇOK DELİKANLIYDI"

Pişman olduğunu söyleyen Mustafa D.'nin, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm" dediği öğrenildi.

Bu arada Mustafa D.'nin olayda kullandığı hafif ticari araç da, terk ettiği yerden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'ne çekilerek, inceleme yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli slahlı saldırı Birol Karakılıç

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