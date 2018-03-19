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Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 04:21 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde saatte hızı 5 kilometreyi geçen rüzgar bir konteynır evi bulunduğu yerden metrelerce uzağa uçurdu.

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Olay, Alemler Mahallesi girişi Mezarlık Üstü mevkiinde öğle saatlerinde meydana yaşandı. Bulunduğu yerden şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ev, başka bir eve çarparak durdu.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Evde yaşayan iki kişinin olay sırasında iş sebebiyle başka bir ilçede oldukları öğrenildi. Yaşanan olayda evin içerisinde eşyalar zarar görürken herhangi can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Rüzgar, evi uçurdu

YAKLAŞIK 2 TOK AĞIRLIĞINDA

30 metrekarelik bir alana sahip evin ağırlığının yaklaşık 1,5-2 tona yakın olduğu tahmin ediliyor. Deniz seviyesinden bin 600 metrelik bir yüksekliğe sahip bir alana konulan 12 bin TL değerindeki konteynır ev, bir yıl önce aileye teslim edilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın rüzgar ev

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