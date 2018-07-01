HABER

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 00:52 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kız, satış için iş yerine gittiği traktör galerisi sahibi C.S. hakkında, kendilerine para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Galericiler Sitesi'nde, traktör ticaretiyle uğraşan C.S.'nin iş yerine, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı ve satışı yapmak için üniversite öğrencisi 2 kız geldi. İddiaya göre C.S., kızlara para karşılığında cinsel ilişki teklif etti. İş yerinden çıkan kızlar, karakola gidip C.S. hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine iş yerine gelen polisleri gören C.S., otomobille kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlemKırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın kız Üniversiteli kız cinsel ilişki cinsel ilişki teklifi şoke eden iddia Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.