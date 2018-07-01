Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Galericiler Sitesi'nde, traktör ticaretiyle uğraşan C.S.'nin iş yerine, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı ve satışı yapmak için üniversite öğrencisi 2 kız geldi. İddiaya göre C.S., kızlara para karşılığında cinsel ilişki teklif etti. İş yerinden çıkan kızlar, karakola gidip C.S. hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine iş yerine gelen polisleri gören C.S., otomobille kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Polis, C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

