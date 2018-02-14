Aydın'daki kazada şok eden ayrıntı: PKK'nın sözde bayrağı...

Aydın’da gece yarısı yoldan çıkan bir motosikletteki iki kişiden biri hastaneye kaldırılırken, diğer kişi kayıplara karıştı. Polis, kaza yapan motosikletteki PKK terör örgütünün sözde bayrağının renklerinden oluşan bez parçası ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza önceki gece yarısı Aydın E-87 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde plaksı bulunmayan bir motosikletin Umurlu istikametinden Aydın istikametine seyir halinde iken yoldan çıkıp kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kaza yapan ve durumu ağır olan bir şahsı hastaneye kaldırırken aynı motosiklette bulunan diğer erkek şahıs ise hastaneye gitmek yerine ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru kaçtı.

Polis kazadan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, kaza yapan motosiklette bulunan PKK terör örgütünün sözde bayrağının renklerini taşıyan bez parçası dikkat çekti. Motosikletin N.K. adına kayıtlı olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)