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Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Adana'da açıldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 10 saat önce

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Adana'da açıldı. Büyük ilgi gören sergi, 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak izlenime sunulan sergi, Adana Büyükşehir Belediyesi 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Hürriyet Gazetesi Çukurova Yazı İşleri Müdürü Erdal Fernergiz, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Posta Gazetesi Bölge Müdürü Serkan Yükselmiş ve çok sayıda davetli katıldı. Konuklara seslenen Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca, serginin geleneksel hale geldiğini anımsatarak, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de sergi dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ederken, sanatın eleştirel yönüyle topluma ışık tuttuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyelerine, Karikatür Yarışması ile ilgili hazırlanan kitap armağan edildi.

2220 ESER YARIŞTI

Otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 2017'de 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Sergide yarışmanın birincisi Ross Thomson (İngiltere), ikincisi Shahram Rezaei (İran), üçüncüsü Raimundo Rucke Santos Souza'ın (Brezilya) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler yer aldı.

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