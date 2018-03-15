Aydın Emniyet Müdürlüğü’nün ’Şok Denetim Ekibi’ göreve başladı

Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan şok denetim ekipleri göreve başladı. Hiç umulmadık bir zamanda umulmadık yerde aniden denetim yapan ekip yasalara aykırı hareket edenlere göz açtırmıyor. Dün Ilıcabaşı ve Tralles’te şok uygulama yapan ekipler Ilıcabaşı’nda uyuşturucu, Tralles’te ise 2 adet silah ele geçirdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan şok uygulama ekibi görevine başladı. Yasadışı iş yapanların adeta korkulu rüyası haline gelen ekip, ne zaman nerede ortaya çıkacağı belli olmuyor. Narkotikçisinden, trafikçisine kadar tüm şubelerden uzman personelin bulunduğu şok uygulama ekibi okul çevrelerinden, piknik alanlarına, parklardan gece kulüplerine kadar günün 24 saati her yerde şok uygulama yapıyor.
Ilıcabaşı Mahallesi rahatlayacak
Şok uygulama ekibi, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Ilıcabaşı Mahallesi’ne sık sık baskınlar yapıp şok uygulama gerçekleştiriyor. Eski Aydın-İzmir yolu üzerinde kalan zeytinlik alanlarda bile denetim yapan şok uygulama ekibi ilk günden madde bağımlılarının ve torbacıların korkulu rüyası oldu. Hareket kabiliyeti oldukça yüksek olan ve ekibe özel tasarlanmış minibüs ile intikal ve uygulama sağlayan ekip 5 dakika içinde şehrin bir ucundan diğer ucuna ulaşıp uygumla noktasını değiştirebiliyor. Sivil olduğu için dikkat de çekmeyen ekip, herhangi bir yerde aniden uygulamaya başlayabiliyor.
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