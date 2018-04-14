Aydın eski emniyet müdürüne FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın eski İl Emniyet Müdürü A.T.T. bu sabah İzmir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevini 28 ay boyunca yapan A.T.T., 2014 yılında Aydın'ı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerine karşı, önceden uyarılmasına rağmen önlem almadığı iddiasıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. A.T.T., görevden alınmasının ardından emekliye ayrıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında A.T.T. bugün gözaltına alındı. A.T.T.'nin, İzmir'deki evinde gözaltına alınıp, Aydın'a getirildiği belirtildi. Aynı operasyon kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet mensubunun daha gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T.T. ile birlikte diğer 5 kişinin sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor
Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum