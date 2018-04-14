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Aydın eski emniyet müdürüne FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın eski İl Emniyet Müdürü A.T.T.

Aydın eski emniyet müdürüne FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın eski İl Emniyet Müdürü A.T.T. bu sabah İzmir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevini 28 ay boyunca yapan A.T.T., 2014 yılında Aydın'ı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerine karşı, önceden uyarılmasına rağmen önlem almadığı iddiasıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. A.T.T., görevden alınmasının ardından emekliye ayrıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında A.T.T. bugün gözaltına alındı. A.T.T.'nin, İzmir'deki evinde gözaltına alınıp, Aydın'a getirildiği belirtildi. Aynı operasyon kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet mensubunun daha gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T.T. ile birlikte diğer 5 kişinin sorgusu sürüyor.

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