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Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 23:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınbiraderi tarafından iş yeri boşaltılan damadın iki pompalı tüfekle kayınpederinin evini basarak rastgele ateş etmesi sonucu 5 kişi öldü, kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli merkez Zafer Mahallesi Dalcı yolu Nohutçu Kahveler mevkiinde bulunan tek katlı bahçe evinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eşi Mustafa Duran’a 3 ay önce boşanma davası açan Tülin Duran, kızı Tuğçenur Duran ile birlikte ağabeyi Birol Karakılıç’ın ikamet ettiği, ölen anne ve babasının evine yerleşti. Boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınbiraderinin plastik malzeme sattığı Dörtyol mevkiindeki dükkanını boşaltmaları ve kilidi değiştirmelerine öfkelenen Mustafa Duran, akşam saatlerinde 09 RG 745 plakalı aracıyla kayınpederinin evini bastı.

İLK TÜFEK BOŞALINCA İKİNCİSİNİ ALDI

Öfkeyle eve gelen Mustafa Duran, eşi, iki kayınbiraderi ve evde misafir olarak bulunan komşu ailenin üzerine rastgele ateş açtı. İlk pompalı tüfeğin boşalmasının ardından, aracında getirdiği ikinci tüfeği alarak geri dönen Mustafa Duran, bu silahtaki tüm fişekleri de boşalttıktan sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Rastgele açılan ateş sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Bekircihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Duran’ın eşi Tülin Duran, kızı Tuğçenur Duran, ölen Bekircihan Karakılıç’ın eşi Serpil Karakılıç ve kızı Şükran Karakılıç ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Sultanhisar ilçesi yönüne kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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