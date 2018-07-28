Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Edinilen bilgiye göre, İsmail Ali A. yönetimindeki 20 U 5880 plakalı mermer yüklü tır, Dallıca kavşağına geldiğinde fren mesafesini koruyamayarak kırmızı ışıkta bekleyen 20 ANH 84, 09 PE 365, 09 N 1520 ve 09 F 4610 plakalı araçlara çarptı.
Zincirleme kazada Aydın Aygan, Mutlu Çopur, Hüdai Yıldız, Umutcan Yemez ve Ayfer Köylü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Nazilli-Aydın karayolunda trafik yaklaşık bir saat tek şeritten verildi.
İHA
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