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Aydın merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'gizli yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'gizli yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyet ile TSK'daki 'gizli ve mahrem yapılanması'na yönelik Aydın merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Van ve Ankara'da 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ve polisin bu sabah eş zamanlı yaptığı operasyonda, 2 muvazzaf asker, halen görevde olan 2 polis memuru, askeri okullardan ihraç edilen 6 eski öğrenci ile 'örgütün mahrem imamı' olduğu belirtilen 8 kişi olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Gözaltına alınanların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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