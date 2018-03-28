HABER

Aydın merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli olarak 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, halen görevde olan polis memurları ve muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli olarak 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, halen görevde olan polis memurları ve muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aydın merkezli operasyonda; İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Şırnak, Uşak, Eskişehir, Muğla, Denizli, Kayseri, Isparta, Kocaeli, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Düzce'deki 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında halen görevde olan polis memurları ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital verilere el konulurken, 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet içindeki mahrem yapılanmasına mensup oldukları ileri sürüldü.

Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.