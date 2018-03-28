Aydın merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli olarak 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, halen görevde olan polis memurları ve muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aydın merkezli operasyonda; İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Şırnak, Uşak, Eskişehir, Muğla, Denizli, Kayseri, Isparta, Kocaeli, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Düzce'deki 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında halen görevde olan polis memurları ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital verilere el konulurken, 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet içindeki mahrem yapılanmasına mensup oldukları ileri sürüldü.
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