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Aydın merkezli FETÖ operasyonunda 11 astsubaya gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında görev yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında görev yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde olan 11 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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