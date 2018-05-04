Aydın merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin de yakalanmasına devam edildiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu. Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

