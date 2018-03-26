Aydın'da 2 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirtilen B.M., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin kiraladığı otomobilde ise çalıntı eşyalar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlçeye bağlı Akbük Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Elma ile Onur Murat Arıcı, dün akşam jandarmayı arayıp, evlerine hırsız girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, bir otomobil tespit etti. Otomobilin B.M. tarafından kiralandığı belirlendi. Takip sistemiyle otomobilin bulunduğu yer de saptandı. Ekipler, hırsızlık şüphelisini otomobilde yakalarken, araçta yapılan arama; cep telefonu, 5 kol saati, gümüş kolye, dizüstü bilgisayar, 6 şişe içki, kerpeten, güneş gözlüğü, hoparlör, dürbün, parfüm ve 2 ayakkabı ele geçirildi.

Şüpheli B.M.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI